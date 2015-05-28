أمن القليوبية ينفى احتفال محتجزين بعيد ميلادهم فى قسم شبرا الخيمة

نفى اللواء مصطفى حجاب، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واقعة احتفال محتجزين بعيد ميلادهم داخل قسم شبر الخيمة.

وأكد نائب مدير الأمن، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الواقعة التى تظهر فيها مجموعة من المحتجزين وهم يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم، وبحوزتهم "تورتة" كبيرة الحجم وزجاجات خمور وشموع، خارج أقسام مديرية أمن القليوبية.

وأضاف اللواء حجاب، أن الواقعة كما تناولتها وسائل الإعلام تشير إلى ارتكابها بأحد أقسام مديرية أمن القاهرة.

وأكد نائب مدير الأمن استحالة وجود واقعة مماثلة فى أقسام مديرية أمن القليوبية، موضحا أن هناك إجراءات حازمة يتم اتباعها عند السماح بدخول المأكولات والمشروبات للمحتجزين داخل الأقسام، كاشفا عن أن هناك تحقيقات تجرى للتأكد من صحة الواقعة، فضلاً عن مضاهاة صور الأشخاص الذين ظهروا فى الصور عبر الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى على صور جميع المحتجزين بالحجز، لمعرفة عما إذا كانت الواقعة صحيحة من عدمه.

واستبعد "حجاب" أن تكون هذه الصور من داخل حجز قسم شرطة خاصة أن هناك ستائر تظهر خلف الأشخاص ووجود "موكيت" على الأرض وبعض الأشياء تشبه شقق الشباب، لافتا إلى أنها مجرد صورة ربما يكون البعض قالوا إنها داخل حجز قسم الشرطة من قبل "التهريج".