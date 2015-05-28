تجديد حبس ضابط شرطة المتهم بتصفية «عين مواطن» بحدائق القبه 15 يوم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس ضابط شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على مواطن في كمين بمنطقة حدائق القبة، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة في عينه.

واعترف الضابط أمام، وكيل النائب العام، أحمد الصواف، مدير نيابة حدائق القبة، برئاسة عبد الرحمن شتلة، بأنه كان يؤدي عمله في الكمين الأمني بمنطقة الحدائق وسمع قائد السيارة يتحدث في الهاتف ويقول للمتصل “الشرطة لم تتغير”، فطلب منه الرخص والانتظار لتفتيش السيارة، ولكنه فوجئ برفضه التفتيش فحدث بينهم مشادة كلامية تعدى فيها قائد السيارة الملاكي عليه بالسب والقذف وسط زملائه، ما أثار غضبه وقام بضرب يده فأصابت عينه.

وأكد الضابط أنه لم يقصد الاعتداء عليه وأبدى ندمه على الواقعة، واستمعت النيابة إلى أقوال قوة الكمين المكونة من 3 ضباط و7 أمناء شرطة، أكدوا قيام المجني عليه بسب الشرطة وسب الضابط، واعترفوا بقيام الضابط بتوجيه لكمة بيده للمجني عليه فأصابت عينه.

وانتقلت النيابة إلى مستشفى الدمرداش، واستمعت لأقوال المجني عليه “حسين أ، فأكّد أنه أثناء قيادة سيارته، وبصحبته أحد أصدقائه أعلى كوبري حدائق القبة، فوجئ بكمين شرطة، وشاهده ضابط بالكمين يتحدث في هاتفه المحمول، قبل أن يستوقفه، ويطلب منه ركن السيارة والنزول وصديقه، ثم فتشهمها مع أمناء الشرطة وحدثت مشادة، وقام الضابط بالاعتداء عليه بالضرب فأصابت عينه.

وتصادف مرور ضابط تفتيش على الأكمنة، شاهد الواقعة، فنقله إلى قسم شرطة حدائق القبة، ومنه إلى مستشفى الدمرداش حيث أجريت له عملية جراحية، لإصابته بانفجار في العين اليسري.