متهمة ببيع الهيروين أمام النيابة: "زوجى تحول من مدمن لتاجر وطلب مساعدتى"

اعترفت المتهمة بالاتجار فى الهيروين بمدينة الخصوص، تفصيليًا بارتكاب الجريمة، أمام الرائد أسامة ندا رئيس المباحث، بعد ضبطها وزوجها وشقيقتها بحوزتهم ربع كيلو هيروين و5 بنادق خرطوش.

وقالت المتهمة "نجلاء.أ " 37 سنة ربة منزل، زوجى بدأ منذ عدة سنوات تعاطى المخدرات حتى أصبح لا يستطيع الاستغناء عن "الهيروين"، وبعدها تحول من مدمن إلى تاجر هيروين، وطلب منى أساعده فى تصريف البضاعة، وهددنى أكثر من مرة، حتى وافقت وعملت معه فى تجارته الأثمة، إلى أن أصبح معى أموال كثيرة من عائد بيع الهيروين، وعرض على أختى توزيع تذاكر الهيروين فوافقت أيضًا بعدما وجدت معى أموال كثيرة حتى تم ضبطنا جميعًا.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أسامة ندا رئيس مباحث قسم الخصوص، بتلقيه معلومات عن قيام كل من "هشام.ش" 49 سنة عاطل السابق اتهامه فى عدد 2 قضية قتل خطأ – مخدرات آخرهم القضية رقم 241 جنح قسم شبرا مصر و"نجلاء.أ "37 سنة ربة منزل زوجة الأول السابق اتهامها فى القضية رقم 11969 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2009 مشاجرة والمحكوم عليها فى الجناية رقم 2044 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2012– مخدرات كلى رقم 197 لسنة 2012 الحكم 3 سنوات جلسة 18/2/2013 و"حنان.ا" وشهرتها " حنان جيرة الله " 43سنة ربة منزل شقيقة الثانية السابق اتهامها فى القضية رقم 16307 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2007 مخدرات بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بصورة علنية وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر حية لحماية تجارتهم الآثمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد 5 أسلحة نارية وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرامًا ومبلغ مالى 1100 جنيه، و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6960/224 جنايات قسم الخصوص لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد المسلمى رئيس نيابة الخصوص بحبس المتهم وزوجته وشقيقتها أربعة على ذمة التحقيق.

- حبس مسجل خطر وزوجته وشقيقتها لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بالخصوص