لمرضى الكبد.. تغلبوا على حرارة الجو بعصير الأناناس والتفاح

الفرق بين مريض التليف وفيرس c

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يساهم ارتفاع درجات حرارة الجو فى حدوث بعض المشاكل الصحية للأشخاص خاصة مرضى الكبد والتليف الكبدى، وقد يؤدى إلى تعرضهم لحدوث غيبوبة كبدية أو نزيف بالجهاز الهضمى.قال الدكتور أحمد غازى مدرس أمراض الباطنة المتوطنة بجامعة الأزهر، إنه يجب التفرقة بين المصابين بفيرس c وبين مرضى التليف الكبدى، نظرا لأن ليس كل مصاب بفيرس c يعانى من تليف الكبد.

ويستكمل د. غازى قائلا "تليف الكبد هو الناتج النهائى لتعرض الكبد للإصابة بالعديد من الفيروسات والأمراض المناعية لفترات طويلة أدت إلى تدمير خلايا الكبد وحدوث عملية التشمع "التليف".

نصائح وإرشادات يجب على مرضى الكبد مراعاتها للتفادى الغيبوبة الكبدية

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ولذلك ينصح د. غازى قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مرضى التلف الكبد الذين يعانون من الاستسقاء وتورم القدمين اتباعها لتفادى التعرض لحدوث الغيبوبة الكبدية أو الإصابة بضربات الشمس أونزيف بالجهاز الهضمى وأهمها ":

1) عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

>2)عدم بذل مجهود يؤدى لفقدان السوائل الجسم مما ينتج عنه حدوث جفاف الجلد.

>3)الإكثار من تناول السوائل مثل العصائر مثل التفاح والأناناس والابتعاد عن العصائر الحمضية مثل الليمون والبرتقال خاصة لمرضى الذين يستخدمون مدرارات البول.

>4)يجب على المرضى فيرس سى الذين يتناولون علاج الاوليسيو عدم التعرض لأشعة الشمس للتفادى الأضرار الجانبية للعلاج ظهور طفح جلدى .

>5)عدم التعرض لتغيرات فى درجات الحرارة الجلوس مثل الجلوس أمام المكيفات ثم الخروج فجأة إلى الجو الحار.