الشاى الأخضر يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر ويساعد على التركيز

الشاى الأخضر، بدأت شهرته فى العقود الأخيرة كأهم أنواع المشروبات القادرة على حرق الدهون ، والمساعدة على خسارة الوزن، وتحول هذا المشروب لما يشبه أيقونة للرجيم الغذائى المنحف، فبمجرد رؤية كوب منه فى يد أحدهم، يعد دليلا كافيا على أنه يرغب فى خسارة وزنه الزائد.

وعلى الرغم من الدور الذى يلعبه بالفعل الشاى الأخضر فى عملية خسارة الوزن، إلا أن هناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى والتى تجعل منه مشروبا هاما وأساسيا للجميع وليس فقط لراغبى النحافة.

>- يقلل من نسبة الكوليسترول الضارة بالدم، ويخفض أيضا من الدهون الثلاثية.>- يساعد على زيادة التركيز ويدعم عمل المخ، نظرا لاحتوائه على نسبة جيدة من الكافيين.>- يدعم الشرايين ويحميها من التجلط، لذا فهو يلعب دورا هاما فى الحفاظ على سلامة عضة القلب.>- يلعب دورا أساسيا فى الوقاية من مرض السكر وفرص الإصابة به.>- يساعد على تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون بالجسم، وبالتالى فهو يلعب دورا أساسيا فى عملية خسارة الوزن الزائد.