سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة آلية وخرطوش فى حملة بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة بمركز بنها، أسفرت عن ضبط "على.ع.ع" 47 عاما عامل ومقيم دملو دائرة مركز بنها، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية تحمل رقم 081393324 وخزينة بها عدد 10 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تم ضبط "عباس.ج.ع" 33 عاما سائق ومقيم – دائرة مركز بنها السابق اتهامه فى عدد "2" قضايا "مخدرات – سرقة" آخرها القضية رقم 27461 جنايات مركز بنها لسنة 2013م مخدرات، هارب فى القضية رقم 27461 جنايات مركز بنها لسنة 2013م – مخدرات، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش شوت جن وعدد "5" طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.



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