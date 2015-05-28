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شكوى تتهم رئيس مباحث مصر القديمة بصفع معاق

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شكوى تتهم رئيس مباحث مصر القديمة بصفع معاق شكوى تتهم رئيس مباحث مصر القديمة بصفع معاق
تقدم المواطن "أشرف مبارك محمد" 50 سنة معاق بشكوى إلى قطاع التفتيش والرقابة التابعة لوزارة الداخلية، اتهم فيها رئيس مباحث قسم القديمة بالاعتداء عليه بالضرب على وجهه رغم أنه معاق.

وأكد أشرف فى شكواه التى حملت رقم 779 / ع ب أنه تقدم بشكوى سابقة يوم 6 مايو 2015 ضد رئيس المباحث أيمن سمير اتهمه فيها بالقبض على ابنه "محمد" بسبب توقيعه إيصال أمانة تحت تهديد عدد من البلطجية يعملون مرشدين لديه ثم فوجئ برئيس المباحث يتصل به شخصيا ويطالبه بالجلوس معه للبت فى الشكوى المقدمه ضده وحتى يحلها لكنه تهرب منه وعندما قابله بالصدفة أثناء زيارته لابنه المحبوس على ذمة قضية إيصال الأمانة طرده من القسم بعد أن ضربه على وجهه مع العلم أنه معاق فى يده اليسرى ما دفعه للتقدم بشكواى ثانية ضده.

ولفت الشاكى إلى أنه اتهم صراحة رئيس المباحث بمعاونة عدد من مرشديه السريين بتلفيق قضايا للأبرياء ومنهم ابنه.

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مصر 365

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