ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بنادق آلية وفرد روسى بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بإشراف المقدم العميد أيمن فتحى رئيس المباحث الجنائية؛ القبض على 3 أشخاص فى وقائع مختلفة بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص وكمية من الطلقات لذات الأسلحة

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط 3 بنادق آلية وفرد روسى بقنا، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم قنا برئاسة المقدم حسن حافظ من ضبط "أنصارى.ا.ن" 25 سنة عاطل وبحوزته بندقية آلية و3 خزن و75 طلقة من ذات العيار، و"أبو السعود.ن.ح" 50 سنة عاطل وبحوزته فرد روسى محلى الصنع و35 طلقة من ذات العيار.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز قنا برئاسة الرائد محمد إيهاب من ضبط "أحمد.ج.ح" 42 سنة موظف وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وتمكنت وحدة مباحث مركز دشنا من ضبط "جابر.م.ع" 50سنة، وبحوزته بندقية آلية وعدد 2 خزينة وعدد 10 طلقات من ذات العيار.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.