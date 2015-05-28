حبس مسجل خطر وزوجته وشقيقتها لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بالخصوص

أمر أحمد المسلمى، رئيس نيابة الخصوص، بحبس مسجل خطر وزوجته وشقيقتها 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر و5 بنادق خرطوش.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أسامة ندا رئيس مباحث قسم الخصوص، بتلقيه معلومات عن قيام كل من "هشام ش" 49 سنة عاطل السابق اتهامه فى عدد 2 قضية قتل خطأ – مخدرات آخرها القضية رقم 241 جنح قسم شبرا مصر و"نجلاء أ "37 سنة ربة منزل زوجة الأول السابق اتهامها فى القضية رقم 11969 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2009 مشاجرة والمحكوم عليها فى الجناية رقم 2044 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2012– مخدرات كلى رقم 197 لسنة 2012 الحكم 3 سنوات جلسة 18/2/2013 و" حنان ا " وشهرتها " حنان جيرة الله " 43سنة ربة منزل شقيقة الثانية السابق اتهامها فى القضية رقم 16307 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2007 مخدرات بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بصورة علنية وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر حية لحماية تجارتهم الآثمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية بندقية خرطوش، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغا ماليا 1100 جنيه وعدد 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالية حصيلة تجارتهم.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6960/224 جنايات قسم الخصوص لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.