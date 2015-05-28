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السجن 3 سنوات لمتهم بزراعة قيراط بانجو فى سوهاج

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السجن 3 سنوات لمتهم بزراعة قيراط بانجو فى سوهاج السجن 3 سنوات لمتهم بزراعة قيراط بانجو فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ممدوح - س – ت"، ومقيم بمركز طما، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بزراعة قيراط من البانجو داخل أرضه بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه ومحمد أحمد فراج بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بزراعة البانجو داخل أرضه للاتجار فيه بدائرة المركز وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وتم ضبط قيراط مزروع بالبانجو داخل أرضه.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365