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القبض على عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية فى طوخ

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القبض على عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية فى طوخ القبض على عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية فى طوخ
تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبط "أنور.أ.ش" 42 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز طوخ، وبحوزته سلاح نارى، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تم ضبط "بيومى.ش.ح" 22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز طوخ، وبحوزته سلاح نارى فرد محلى وعدد "2" طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة لاتخاذ اللازم.
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