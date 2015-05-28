القبض على عصابة سرقة التليفونات المحمولة فى الخصوص

تمكنت مباحث الخصوص من القبض على تشكيل عصابى مكون من عاطلين لسرقة الهواتف المحمولة من أصحابها فى الشارع وارتكبا 6 وقائع سرقة بالإكراه وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البلاغات قد انهالت على العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالتعرض لسرقة هواتفهم المحمولة تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن وتم تشكيل فريق بحث، تبين أن وراء ارتكاب السرقات محمد ط م سن 19 عاطل والسابق اتهامه فى عدد [ 2 ] قضية [خطف هاتف - سرقة] ومحمد س س سن 22عاطل وعقب تقنين الإجراءات .. تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمان .. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة بالإكراه وأضافا باعترافاتهما أنهما يقومان بالتصرف فى متحصلات السرقة لدى عميلهما المدعو أرسانيوس م م سن 20 عاطل وبحوزته الآتى عدد [ 12 ] هاتف محمول وعدد [ 2 ] سلاح أبيض.