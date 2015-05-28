3 نصائح لاختيار الحذاء الصيفي المناسب

الحذاء هو العنصر الأهم في إطلالتك عزيزي الرجل، وقد يكون أول ما يلفت النظر لأناقتك وذوقك في الاختيار، لذا يجب عدم إهماله.

في السطور التالية نقدم لك نصائح تساعدك على اختيار الحذاء المناسب لتكتمل إطلالتك الصيفية:

· الصنادل هي أول ما يبحث عنه الرجل الخليجي خلال الأيام الحارة، ولكن التنوع مطلوب، فلا تجعل الصنادل تصاحب جميع إطلالاتك هذا الصيف، كما أن الأحذية الرياضية من الاتجاهات البارزة هذا الموسم، وقد جاءت بتصاميم متنوعة يمكنك اقتناؤها لتظهر بمظهر عصري وشبابي.

· احرص على اختيار التنسيق المتكامل، فهذا هو مفتاح الأناقة دائماً، حيث لا يمكنك ارتداء الحذاء الرياضي للعمل في المكتب ولا الحذاء الجلدي مع إطلالة رياضية، لذا كن ذكياً في تنسيقاتك.

· لا تخشى التجديد، فقد قدمت دور الأزياء الكبيرة العديد من التصاميم العصرية الرائعة والمختلفة، لذلك ننصحك بالابتعاد عن الخيارات الكلاسيكية المعتادة وارتداء التصاميم الحديثة لتحصل على إطلالات شبابية أنيقة.

شاهد معنا في الصور أعلاه أجمل الأحذية الرجالية من عروض ربيع وصيف 2015.