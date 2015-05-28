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أجمل الفساتين القصيرة لرحلاتك من مجموعات Resort 2016

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أجمل الفساتين القصيرة لرحلاتك من مجموعات Resort 2016 أجمل الفساتين القصيرة لرحلاتك من مجموعات Resort 2016

الخميس 28-05-2015 16:15

تعد الفساتين القصيرة ملاذاً السيدات في كل صيف، وبعد أن اطلعنا على مجموعات Resort 2016 اخترنا لك أجمل الفساتين القصيرة التي قدمتها دور الأزياء حول العالم.

الفستان الأسود القصير من أهم القطع في خزانة كل سيدة منا، وفي مجموعات Resort 2016 شاهدنا عدداً من الفساتين القصيرة التي تميزت بتصاميمها العصرية التي تجعلها بعيدة كل البعد عن الملل والرتابة، فقد قدمت مجموعة Christian Dior تصميماً أنيقاً لهذا النوع من الفساتين، وظهر في مجموعة Burberry Prorsum بتصميم بسيط ولمسات أنيقة.

ولأن الصيف لا يكتمل بدون إشراقة الألوان شاهدنا تنوعاً مبهراً من الألوان التي زينت مجموعات Resort 2016، واخترنا من مجموعة Hugo Boss فستاناً قصيراً باللون الأحمر تزينه تفاصيل جميلة على الرقبة، وابتعدت Chanel عن لمستها الكلاسيكية بالأبيض والأسود لتقدم مجموعة ملونة أنيقة اخترنا منها تصميماً وردياً يجمع بين النعومة والرقي.

مرونة الفساتين القصيرة تجعلها من القطع المفضلة للسيدات خلال الصيف، ومع تغيير الإكسسوارات يمكن أن يختلف شكل الفستان كلياً، مما يسهل عليك ارتداءه في أكثر من مرة، كما يمكنك أن ترتدي الفساتين القصيرة في العديد من المناسبات النهارية أو الزيارات النهارية على حد سواء .

شاهدي معنا أجمل الفساتين القصيرة التي ظهرت في مجموعات Resort 2016.

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سيدتي