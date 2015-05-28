هل يعادل الشناوي رقم الحضري القياسي في الدوري المصري؟

اقترب أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك من معادلة رقم عصام الحضري حارس الأهلي السابق في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في عدد مباريات الفوز المتتالي بالدوري المصري.

ويلعب الزمالك مع اتحاد الشرطة في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من الدوري المصري الثامنة مساء الخميس.

وحقق الأهلي الفوز في ثماني مباريات متتالية بالدوري المصري موسم 2005-2006 حراسة عصام الحضري.

الزمالك القياسي أمام التحدي الخاص مع اتحاد الشرطة

وحقق الزمالك في وجود الشناوي الفوز في سبع مباريات متتالية بالدوري المصري بشباك نظيفة.

وحال فوز الزمالك على الشرطة بشباك نظيفة سيعادل الشناوي رقم عصام الحضري.

ويعرض FilGoal.com نتائج الأهلي في موسم 2005-2006:

- 1: الأهلي 1-0 إنبي

- 2: حرس الحدود 0-1 الأهلي

- 3: الألمونيوم 0-2 الأهلي

- 4: الأهلي 2-0 طلائع الجيش

- 5: الأهلي 2-0 الإسمعيلي

- 6: المصري 0-2 الأهلي

- 7: الأهلي 1-0 الاتحاد السكندري

- 8: الأهلي 3-0 أسمنت أسيوط

أما الزمالك في الموسم الحالي 2014-2015 فكان قد بدأ بالفوز على الداخلية 2-0 وسموحة 1-0 والاتحاد 2-0 وحرس الحدود والرجاء بنفس النتيجة ثم المصري 1-0 قبل الفوز السابع 2-0 أمام الأسيوطي.

وكان FilGoal.com قد أعلن أن الزمالك حقق رقما قياسيا في تاريخه بالفوز سبع مباريات متتالية بشباك نظيفة.

وحال فوزه على الشرطة بشباك نظيفة سيعادل رقم الأهلي القياسي.