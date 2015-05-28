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المقاولون: لا نحتاج الحضري

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المقاولون: لا نحتاج الحضري المقاولون: لا نحتاج الحضري

أغلق نادي المقاولون العرب الباب أمام إمكانية التعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب ونادي الإسماعيلي عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون إن ناديه لم يفكر في التعاقد مع الحضري، نافيا التفاوض مع الحارس المخضرم من الأساس.

وأضاف في تصريحات إذاعية لبرنامج"أجمل صباح مع شوبير"لا نحتاج لحارس مرمى، لأن محمود أبو السعود يقدم مستوى مميز للغاية هذا الموسم".

وتابع"كما أن لدينا حسن شاهين حارس مرمى الأوليمبي، وحارس ثالث شاب ومميز".

ويحتل المقاولون العرب المركز 11 برصيد 42 نقطة، واهتزت شباكه 34 مرة، مقابل 33 هدفًا سجلها لاعبو الذئاب.

وكان الحضري لوح بإمكانية رحيله عن صفوف الدراويش، مؤكدا أن لديه بعض العروض من أندية القاهرة.

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