كوفي لـ في الجول: جمهور الزمالك يستحق أن نحقق الأرقام القياسية من أجله

قال محمد كوفي مدافع الزمالك إن جمهور فريقه يستحق أن يقاتل من أجله لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية في الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك قمة الدوري برصيد 66 نقطة وحقق الانتصار السابع على التوالي بشباك نظيفة أمام الأسيوطي وهو الرقم الذي يصل إليه الفريق الأبيض لأول مرة منذ انطلاق مسابقة الدوري.

وقال كوفي لـFilGoal.com يوم الخميس: "الزمالك يحقق النتائج القوية لأننا نملك رئيس عظيم يعمل على إسعادنا جميعا".

وأضاف "عندما تملك رئيس عظيم ومدرب رائع وجمهور مذهل يستحق القتال من أجله.. فبالتأكيد ستعمل على تحقيق المزيد من الأرقام القياسية".

ويعد كوفي احد ركائز دفاع الزمالك الأساسية التي يعتمد عليها جوزفالدو فيريرا ويسهم في حفاظ فريقه على نظافة الشباك.

وأشار كوفي "نأمل في تحقيق ما ينتظره الجهمهور منذ فترة وهو التتويج بالدوري".

ويلعب الزمالك أمام اتحاد الشرطة في الثامنة مساء الخميس على استاد بتروسبورت وحال فوزه بشباك نظيفة سيعادل رقما قياسيا للأهلي. طالع التفاصيل

وأردف المدافع البوركينابي "بخصوص الرقم القياسي بشباك نظيفة.. نجحنا في تحقيق ذلك لأننا نعلم ما نريده ونسعى لتحقيقه بجدية كاملة".