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حبس 3 أشقاء متهمين بقتل عامل بسبب عضة كلب فى الزاوية الحمراء

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حبس 3 أشقاء متهمين بقتل عامل بسبب عضة كلب فى الزاوية الحمراء حبس 3 أشقاء متهمين بقتل عامل بسبب عضة كلب فى الزاوية الحمراء
أمرت نيابة الزاوية الحمراء برئاسة المستشار تامر الدمرداش، بحبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة وإطلاق كلب عليهم، ما أسفر عن عض اثنين منهم وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجنى عليه تربطه خلافات بالمتهمين، ما دفعه لإطلاق كلبه عليهم، حيث عض أحدهم، وأثناء معاتبتهم له أطلق الكلب مرة أخرى فعض الثانى ما دفعهم للاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء حتى فارق الحياة.
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