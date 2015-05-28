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"لايت آند رادينت".. أحدث منتجات شركة غارنيية للعناية بالبشرة

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"لايت آند رادينت".. أحدث منتجات شركة غارنيية للعناية بالبشرة "لايت آند رادينت".. أحدث منتجات شركة غارنيية للعناية بالبشرة
"غارنيية" هى ماركة فرنسية الأصل تؤمن أن الجمال الطبيعى يوجد بداخل كل فردا منا، وأن الجمال من الخارج ينبع من الاعتناء بالنفس من الداخل.

هذه هى رؤية غارنيية للجمال، رؤية تطورت لأكثر من 100 عاما من البحث العلمى والابتكار المتواصل.

كريم غارنيية "لايت آند رادينت" هو جيل جديد من كريمات تفتيح البشرة بتركيبته الفريدة بخلاصة الليمون النقى المعزز لعشر أضعاف قوة الفيتامين سى، يمنح البشرة إشراقة طبيعية فورا ويفتح البشرة درجتين خلال أسبوعين فقط.

كريم غارنيية "لايت آند رادينت" به 17 درجة حماية من أشعة الشمس الضارة أثناء النهار، بالإضافة إلى أن هذا الكريم يعمل على تخفيف البقع الداكنة وعدم ظهورها مجددا.

وتعد أهم مميزات هذا الكريم أنه يمكنك قياس درجة البشرة بواسطة مسطرة القياس المصممة خصيصا فى معامل غارنيية، والتى تساعدك على قياس درجة تفتيح بشرتك.

ولقد تم تجربة هذا الكريم على أكثر من 300 سيدة، وأقر 93% منهن أنه أفضل وأسرع كريم تفتيح استخدم على الإطلاق.

أما عن الحملة الإعلانية، فقد قامت الفنانة هند صبرى وهى الوجه الإعلامى لماركة غارنيية بتصوير إعلان تليفزيونى جديد لترويج المنتج.


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