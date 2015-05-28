محافظة أسيوط تطلق حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بحي غرب

صرح صلاح عامر رئيس حى غرب مدينة أسيوط بإطلاق محافظة أسيوط اليوم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة بحى غرب، إبتداءاً من ميدان “الميدوب” وحتى ميدان “المجاهدين” بطول 2 كيلو متر، وذلك في إطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بضرورة ترسيخ ثقافة الإنضباط والنظام بالشارع الأسيوطي.

وقال صلاح عامر أن الهدف من إطلاق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة في هذه المنطقة، هو تيسير حركة المرور في هذه المناطق والمناطق المؤدية إليها فضلاً عن فتح شارع بورسعيد، وذلك بعد أن أدت هذه الإشغالات إلى إختناقٍ مروري في هذا الشارع، مضيفاً أن حملة حي غرب لازالة تلك الإشغالات تمت بمساعدة قوات شرطة المرافق ومعدات الإنقاذ السريع بالإضافة إلى 150 من عمال الحي.

و أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن أجهزة المحافظة لن تتساهل في إتخاذ الإجراءات الرادعة، لمن يعوق مسيرة التطوير والإنضباط بالمحافظة، وخاصةً بعد تعدد الشكاوى من المواطنين بكثرة الباعة، مما يعوق حركة المرور للمواطن وإحداث شلل مروري بالمنطقة، لذا أطلقت المحافظة حملة إزالات مكبرة للقضاء على الأزمات والاختناقات المرورية، بالإضافة إلى تفعيل الانضباط المروري بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية.