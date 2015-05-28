شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للإبلاغ عن السحرة والمشعوذين

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، برنامج توعية للجمهور حول الآثار السلبية للسحر والشعوذة؛ ضمن خطتها لنشر الوعي الأمني في المجتمع، لمكافحة هذه الآفة بوصفها جريمة من جرائم النصب والاحتيال.

وقال الرائد يوسف فرج الحسن، رئيس قسم توعية المجتمع بإدارة الشرطة المجتمعية، إن البرنامج استمر شهراً، واستفاد منه نحو 54 ألف فرد من المتعاملين مع جهات داخلية للشرطة المجتمعية؛ والشركاء الخارجيين.

ودعا الرائد يوسف الجمهور إلى التعاون في الإبلاغ عن المشعوذين الذين يقومون بالنصب والاحتيال على الناس بالاتصال على هاتف خدمة أمان (8002626).

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