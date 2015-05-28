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هذه نصيحة جورج كلوني للرجال

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الخميس 28-05-2015 13:12

باعتباره من أكثر نجوم العالم شهرة وجاذبيّة، قدّم الممثل الشهير George Clooney نصيحة للرجال بشكل عام، والتي تمثّل خلاصة تجاربة ومشوارة في الحياة.

وخلال حديثه لإذاعة BBC Radio 4، حثّClooney البالغ من العمر 54 عاماً، الرجال على الابتعاد عن مستحضرات التجميل، وصبغ الشعر، والتوقّف عن تحدّي التقدّم بالعمر، بالرغم من أنّ التقدم في السنّ ليس ممتعاً، حيث تقلّ معه العروض الفنيّة المقدّمة للممثلين.

وكشف George أنّ محاولة الرجل للظهور بمظهر شبابي، تجعله يبدو أكبر سنّاً، مشيراً إلى أنّه على الرجال تقبّل واقع التقدّم في السنّ.

وأضاف Clooney خلال المقابلة: الجمال والشباب ليسا كلّ شيء.. الحياة تعلّمنا الكثير، وكلما زادت تجاربنا زادت خبرتنا وثقافتنا، كذلك قدرتنا على التعلّم من الاخطاء والهفوات لها التأثير الأكبر.

يشار إلى أنّ النجم George Clooney الموجود حاليّاً في طوكيو برفقة زوجته اللبنانيّة أمل علم الدين، والذي سيزور بيروت قريباً، أعرب مؤخّراً عن حبّه الكبير لزوجته، قائلاً: منذ لحظة لقائي بها، كان قضاء الوقت معها هو أهمّ شيء في حياتي. وهذا جلب لي أكبر شعور من البهجة. هذه هي أسعد أيامٍ حياتي، وهذا شعور عظيم. أنا عندي الآن أفضل شريكة حياة، وهذه نعمة لم أكن أفكّر أبداً في أنّني سأحصل عليها"...

 

 

 

 

 

 

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