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إبراهيم الحكمي يسجل جلسات غنائية لألبومه الأخير

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إبراهيم الحكمي يسجل جلسات غنائية لألبومه الأخير إبراهيم الحكمي يسجل جلسات غنائية لألبومه الأخير

الخميس 28-05-2015 14:54

أعرب المطرب السعودي إبراهيم الحكمي عن أمله أن تحقق الأغنية الـ "سينغل" الجديدة التي طرحها مؤخراً بعنوان "عاشر صفحة"، وهي من كلمات مشعل الذاير وألحان نايف ناصر وتوزيع جراح الصايغ وإيقاعات أحمد العنوة، النجاح المرجو منها، وأن ترضي جمهوره حيث بذل جهداً كبيراً في تقديم هذا العمل الفني حسب تعبيره.
وصرح الحكمي بأنه يعمل حالياً على عدد كبير من الأغاني ستقدم خلال الأشهر القادمة، بالإضافة لأعمال يجهزها مع فريق عمله للعام المقبل، ومنها "نزف جرحك" كلمات قوس وألحان خالد النادر و"اتوتر" كلمات مصعب العنزي وألحان عبدالله سالم و"تسع ساعات" كلمات فهد جمال وألحان نايف ناصر.

وأشار الحكمي إلى أن جلسات الحكمي 2015 التي ضمت عدد من الأغاني "السينغل" من ألحان وإنتاج الملحن السعودي طلال وإشراف خالد أبو منذر وإخراج علاء الأنصاري ستقدم على مرحلتين من خلال قناتي روتانا ووناسة، مبيناً أنه سجل جلسات غنائية أخرى لكامل أغاني ألبومه الأخير بقيادة المايسترو هاني فرحات سيتم عرضها قريباً.
وعبر عن سعادته بالتفاعل الجماهيري ورضا النقاد حول آخر أعماله الغنائية "عليك أسلوب" من كلمات أحمد الصانع وألحان وليد الشامي وتوزيع حسام كامل، حيث تجاوز خلال فترة بسيطة أكثر من مئتان ألف مشاهدة على اليوتيوب.

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