بالفيديو:زبيدة ثروت تطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء من السرطان

تتواجد النجمة القديرة زبيدة ثروت في غرفة العناية المشددة في مستشفى الصفا في القاهرة، حيث تتلقى العلاج بعد إصابتها بوعكة صحية تبيّن أنها ناتجة عن التهاب في الشعب الهوائية أدى إلى نقص في الأوكسجين.

الإعلامي عمرو الليثي أجرى مداخلة هاتفية مع زبيدة، طلبت فيها من محبيها الدعاء لها بأن يشفيها الله، وقالت إنّ أهم ما في الحياة أن يحبّنا الله ونحبّه ويقرّبنا منه.

وأكدت أن هناك طبيب فرنسي سيفحصها لتحديد نوعية الورم الذي تعاني منه.

يبقى أن نذكر أن الفنانة مصابة بمرض السرطان الذي تعالج منه منذ سنوات.

استمعوا إلى زبيدة ثروت في اتصال من العناية المركزة تطلب فيه من جمهورها الدعاء لها بالشفاء