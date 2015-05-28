بطلة أغنية "سيب أيدي" تقاضي مخرج الكليب وهو يرد

فوجىء وائل صديق مخرج الكليب الفضيحة "سيب أيدي"، ببطلة الأغنية سلمى الفولي تتقدّم ضده بدعوى قضائيّة، تتهمه تقول فيها بأنّه ضلّلها وأنها لم تكن تعلم أنّ الأغنية ستكون بهذا الشكل الخارج عن الحدود.

وردّ المخرج عليها نافياً التهمة، موضحاً أنّ سلمى كانت على علم بأنّ الأغنية سيتم عرضها، وأنّها حضرت معه مراحل المونتاج والاستعداد للبث، وأضاف: "أنا عندي التصوير الأصلي للأغنية وأقدر أطلعوا، والفولي لم تكن ضحية، وهي ليست قاصراً حتى أضغط عليها، الموضوع تم بموافقتها ولم تحصل على أي مبالغ مالية كما ينشر عبر وسائل الإعلام".

وكانت أجهزة الأمن المصريّة قد ألقت القبض على بطلة الكليب واتهمتها بالتحريض على الفسق والفجور، وتم وضع حراسة على شقّة المخرج الموجود حالياً خارج مصر للحصول على أجهزة الفيديو والبث، للوصول إلى نسخة التصوير الأصلية للأغنية.