السدحان ينفى وجود غيرة بينه وبين أبطال "منا وفينا"

رفض نجم الكوميديا السعودية عبدالله السدحان فكرة وجود أي نوع من الغيرة والتنافس نهائياً بينه وبين نجوم مسلسله "منا وفينا" الذي سيعرض في الفترة الذهبية على القناة الأولى بالتلفزيون السعودي في رمضان.

وقال في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "الغيرة لا تكون بين الزملاء في عمل واحد، ولكن التنافس في تقديم الأفضل فنياً مطلوب. وربما يحدث في بعض الأحيان غيرة وتنافس بين النجوم في عمل واحد، وهذا ولله الحمد غير موجود نهائياً في "منا وفينا" فالجميع بينهم روح الود والتعاون والأخوة ومصلحة العمل هي العليا".

ووصف السدحان علاقته بزملائه في العمل بالـ "مميزة"، مضيفاً: "جميع الفنانين المشاركين في "منا وفينا" من نجوم السعودية أخوتي وأصدقائي عشت معهم سنوات طويلة، وربما أكون أخيهم الأكبر ولن أقول أبيهم حتى لا "أكبر نفسي" في العمر، فمحمد العيسى أخ لي وعملت معه منذ 16 عاماً. وعملنا كثيراً أنا وفهد الحيان. وكذلك عبدالمحسن النمر".

وزاد: "بالنسبة لي كلهم زملاء ونجوم العمل وأنا فنان مساعد، ولا أنظر أنني نجم، بل أنني فنان أقدم ما علي لنجاح العمل والمصلحة العامة، وليس ذلك لأنني أكبر منهم ولكن لأنني مشاهد وفنان له تجربة طويلة".

وذكر الفنان عبدالله السدحان أن هناك أجواء من التعاون والود والروح الجميلة بين جميع الفنانين الكبار في الكواليس والممثلين ومنهم محمد الكنهل وإبراهيم جبر وغيرهم وحتى الممثلين الشباب أحمد شعيب وبدر اللحيد وراكان الطويان، مشيداً بأدائهم التمثيلي والفني الرائع حسب تعبيره.

ومسلسل "منا وفينا" من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمنتج المنفذ مؤسسة جديرة للإنتاج الفني، وتأليف ورشة نص أشرف عليها الفنان عبدالله السدحان وضمت الكتاب عنبر الدوسري وحسين الراشد وسعد المدهش، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة: عبدالله السدحان وفهد الحيان وحسن عسيري ومحمد العيسى وعبدالمحسن النمر وزهرة عرفات وليلى السلمان.