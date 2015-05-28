وفاة شقيق الفنان سامح الصريطي

توفّي فجر اليوم سعيد الصريطي شقيق الفنان المصري ووكيل نقابة المهن التمثلية سامح الصريطي، وتقام مراسم الجنازة بعد ظهر اليوم الخميس.

وكتب الصريطي على فيس بوك:" الدوام لله توفي أخي المهندس سعيد الصريطي والجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الخميس ٢٩ / ٥ من مسجد المحروسة بجوار نادي التوفيقية بمدينة الأوقاف، نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وسيضطر سامح لوقف تصوير مسلسلاته الثلاثة التي يشارك فيها لمدة يومين على الأكثر حتى انتهاء العزاء، وهي "يا أنا يا انتي" مع سمية الخشاب وفيفي عبده ومسلسل" حالة عشق" مع مي عز الدين، ومسلسل "دنيا جديدة" مع حسن يوسف.