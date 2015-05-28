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كيم كردشيان ...نسخة عن مارلين مونرو على غلاف VOGUE

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الخميس 28-05-2015 14:52

مجدّداً تطلّ نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian على غلاف مجلة Vogue، إنّما بنسختها البرازيليّة هذه المرّة.
وستظهر النجمة، البالغة من العمر 34 عاماً، على مجلة Vogue البرازيليّة في عددها لشهر حزيران/يونيو .
واللافت أنّ Kim قامت بجلسة التصوير خلال شهر آذار/مارس، أي خلال فترة قيامها بصبغ شعرها إلى الأشقر .
وتظهر زوجة النجم Kanye West في الصور على طريقة النجمة الراحلة Marilyn Monroe.
يذكر أنّ الكثير من وسائل الإعلام الأميريكيّة أكّدت مؤخّراً أنّ النجمة Kim Kardashian حامل منذ أشهر، وجنس المولو "صبي".

 

 

 

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