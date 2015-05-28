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3 أشقاء يقتلون جارهم فى الزاوية الحمراء بسبب «كلب»

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3 أشقاء يقتلون جارهم فى الزاوية الحمراء بسبب «كلب» 3 أشقاء يقتلون جارهم فى الزاوية الحمراء بسبب «كلب»

صورة أرشيفية

القت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض على 3 اشقاء لقيامهم بقتل جارهم بسبب قيام كلبه بعض احدهم فى منطقة الزاوية الحمراء.
> وكشفت تحقيقات النيابة انه كانت هناك خلافات بينهم ، قام على اثرها المجنى عليه باطلاق كلب يمتلكه عليهم ، حيث عض احدهم فى قدمه ، وعندما توجهوا اليه ليعاتبوه ، نشبت بينهم مشاجرة قام على اثرها المجنى عليه مرة اخرى باطلاق كلبه عليهم ، فقام بعض احدهم فى بطنه ، وهنا قاموا بالتعدى على المجنى عليه بالاسلحة البيضاء، وطعنه فى انحاء متفرقة من جسده ، مما اسفر عن وفاته.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتمت احالتهم الى النيابة التى امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليه والتصريح بدفنه.

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