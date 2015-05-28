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الأحد المقبل… التحقيق فى اتهام «هيفاء» و «برديس» بنشر الرذيلة والفجور

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الأحد المقبل… التحقيق فى اتهام «هيفاء» و «برديس» بنشر الرذيلة والفجور الأحد المقبل… التحقيق فى اتهام «هيفاء» و «برديس» بنشر الرذيلة والفجور

 

هيفاء وهبي

حددت نيابة العجوزة يوم الاحد القادم لبدء التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به محمد النمر المحامي هيفاء و هبي و الراقصة برديس طالب من خلاله باحالتهم للمحاكمة الجنائية لتحريضهم على الفسق و الفجور و نشر الرذيلة فى المجتمع .

قال النمر فى بلاغه دابت فى الاونة الخيرة مايسمون انفسهم فنانات بالتحريض على الفسق و الفجور و نشر الرذيلة فى المجتمع من خلال ظهورهم فى الافلام السينمائية و يسمى ” كليب ” و مسلسلات سوف تعرض فى رمضان فى رمضان القادم يقدمون من خلاله اعمال اباحية و تصرفات غير اخلاقية تحرض على الفسق و الفجور و نشر الرزيلة فى المجتمع المصري .

و اضاف النمر فى بلاغه ، ان ماترتكبه امثال هؤلائ من هيفاء و برديس يعد من اشد الاخطار على المجتمع و على بناتنا حيث ينشر بينهم تعاطى المخدرات و الادمان و طالب النمر فى نهاية بلاغه باتخاذ الاجرءات القانونية ضد هيفاء و برديس لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون و احالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.

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أونا

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