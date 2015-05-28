أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. محامى بطلة “سيب إيدى”: “الكليب تركيب وده مش جسمها”

Google+ Print
بالفيديو.. محامى بطلة “سيب إيدى”: “الكليب تركيب وده مش جسمها” بالفيديو.. محامى بطلة “سيب إيدى”: “الكليب تركيب وده مش جسمها”
قال وائل سعيد محامى بطلة كليب “سيب إيدى” المتهمة رضا الفولى، إن “الفيديو المنسوب لموكلته تركيب”، مطالباً هيئة المحكمة بالإفراج عنها، وضبط وإحضار المتهم الثانى وائل الصديقى، لأنه هو من أعلن ونشر الفيديو وليس موكلته.

وأضاف سعيد، فى تصريحات صحفية: ” الجسم اللى فى الفيديو مش هو جسمها، يبقى موكلتى محبوسة على ايه؟َ”.

وقررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الحكيم، تأجيل محاكمة بطلة كليب سيب إيدى، لاتهامها بالتحريض على الفسق، فى القضية التى تحمل رقم 10306 لسنة 2015 جنح العجوزة، لجلسة الأحد 31 مايو الجارى، لعدم الاختصاص الرقمى، مع استمرار حبس المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات