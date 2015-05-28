بالفيديو.. محامى بطلة “سيب إيدى”: “الكليب تركيب وده مش جسمها”

قال وائل سعيد محامى بطلة كليب “سيب إيدى” المتهمة رضا الفولى، إن “الفيديو المنسوب لموكلته تركيب”، مطالباً هيئة المحكمة بالإفراج عنها، وضبط وإحضار المتهم الثانى وائل الصديقى، لأنه هو من أعلن ونشر الفيديو وليس موكلته.

وأضاف سعيد، فى تصريحات صحفية: ” الجسم اللى فى الفيديو مش هو جسمها، يبقى موكلتى محبوسة على ايه؟َ”.

وقررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الحكيم، تأجيل محاكمة بطلة كليب سيب إيدى، لاتهامها بالتحريض على الفسق، فى القضية التى تحمل رقم 10306 لسنة 2015 جنح العجوزة، لجلسة الأحد 31 مايو الجارى، لعدم الاختصاص الرقمى، مع استمرار حبس المتهمين.