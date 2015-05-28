بالصور.. التامين الصحي بسوهاج يوافق على تنفيذ قرارات العلاج الصادرة لمرضى الكبد تيسيراً على المرضى

قال الدكتور صلاح الدين مهران مدير عام التأمين الصحي بسوهاج في تصريحٍ -لوكالة أونا- أنه تيسيراً على مرضى الكبد، وافق الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على تنفيذ قرارات العلاج الصادرة من اللجان الاستشارية الفرعية بالتأمين الصحي، وذلك دون الرجوع إلى اللجنة المركزية بالقاهرة، وذلك لعلاج مرضى فيرس C، باستخدام عقار السوفالدي.

وأشار مهران إلى أن القرارات الجديدة، قد شملت صرف عقار السوفالدي لكل مراحل المرض، وعدم اقتصار الصرف على S3 وS4 ، هذا بالإضافة إلى مدة الفئات العُمرية المستفيدة من الخدمة، و التي تبدأ من سن 18 إلى 70 عام.