أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

كيف أختار الماسكارا المناسبة لي؟

Google+ Print
كيف أختار الماسكارا المناسبة لي؟ كيف أختار الماسكارا المناسبة لي؟

الخميس 28-05-2015 17:16

لكى تحصلي على رموش طويلة وعيون جذابة عليك بداية القيام باختيار الأدوات الصحيحة المناسبة لتحصلي على ما تريدين، وهناك أشكال عديدة لفرشاة الماسكارا، فكيف تختارين الأنسب لك؟
إليك الدليل التالي:

قد يعجبك : 

1. الفرشاة المطاطية: هذه الفرشاة مثالية لصاحبات الرموش القصيرة، فهي ذات شعيرات صغيرة جداً، مما يمكنها من الوصول إلى كل شعيرات الرموش والمساعدة على إطالتها.
2. المشط المسطح: فرشاة على شكل مشط، وتصنع من البلاستيك أو المطاط، وتكون مسطحة وذات أسنان متباعدة، وتستخدم هذه الفرشاة لتحديد الرموش، وتعطيك رموشاً أطول مع كثافة أعلى.
3. الفرشاة المقوسة: فرشاة على شكل منحنى يأخذ شكل الرموش، وتستخدم لثني الرموش، كما أنها مثالية لثنى أطراف الرموش، وتعطي مساحة أكبر لشكل العين.
4. الفرشاة المموجة: فرشاة غير متساوية، وتستخدم للرموش الغير متساوية، وتساعدك في الحصول على رموش بكثافة أكبر.
5. الفرشاة مدببة الرأس: فرشاة رأسها مدبب، وهي مناسبة للرموش القصيرة، حيث أنها تصل إلى زوايا الرموش، وتعمل على زيادة طولها وسمكها.
6. الفرشاة الكروية: غريبة الشكل قليلاً عن الفرشاة العادية، فهي عبارة عن رؤوس صغيرة على شكل كرة، وتستخدم لتحديد كل رمش على حدة، كما أنها مثالية لتكثيف الرموش.
7. الفرشاة الكروية الصغيرة: فرشاة على شكل حبة البازلاء، وتستخدم للنساء اللواتي ترتجف أيديهن ولا يستطعن التحكم في الماسكارا العادية.

تابعي أيضاً:

اختيارات محررة الجمال لمكياج ترابي هذا الأسبوع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي