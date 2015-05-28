كيف أختار الماسكارا المناسبة لي؟

لكى تحصلي على رموش طويلة وعيون جذابة عليك بداية القيام باختيار الأدوات الصحيحة المناسبة لتحصلي على ما تريدين، وهناك أشكال عديدة لفرشاة الماسكارا، فكيف تختارين الأنسب لك؟

إليك الدليل التالي:

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1. الفرشاة المطاطية: هذه الفرشاة مثالية لصاحبات الرموش القصيرة، فهي ذات شعيرات صغيرة جداً، مما يمكنها من الوصول إلى كل شعيرات الرموش والمساعدة على إطالتها.

2. المشط المسطح: فرشاة على شكل مشط، وتصنع من البلاستيك أو المطاط، وتكون مسطحة وذات أسنان متباعدة، وتستخدم هذه الفرشاة لتحديد الرموش، وتعطيك رموشاً أطول مع كثافة أعلى.

3. الفرشاة المقوسة: فرشاة على شكل منحنى يأخذ شكل الرموش، وتستخدم لثني الرموش، كما أنها مثالية لثنى أطراف الرموش، وتعطي مساحة أكبر لشكل العين.

4. الفرشاة المموجة: فرشاة غير متساوية، وتستخدم للرموش الغير متساوية، وتساعدك في الحصول على رموش بكثافة أكبر.

5. الفرشاة مدببة الرأس: فرشاة رأسها مدبب، وهي مناسبة للرموش القصيرة، حيث أنها تصل إلى زوايا الرموش، وتعمل على زيادة طولها وسمكها.

6. الفرشاة الكروية: غريبة الشكل قليلاً عن الفرشاة العادية، فهي عبارة عن رؤوس صغيرة على شكل كرة، وتستخدم لتحديد كل رمش على حدة، كما أنها مثالية لتكثيف الرموش.

7. الفرشاة الكروية الصغيرة: فرشاة على شكل حبة البازلاء، وتستخدم للنساء اللواتي ترتجف أيديهن ولا يستطعن التحكم في الماسكارا العادية.

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