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ميسي وتيفيز على رأس القائمة النهائية للأرجنتين في كوبا أمريكا

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ميسي وتيفيز على رأس القائمة النهائية للأرجنتين في كوبا أمريكا ميسي وتيفيز على رأس القائمة النهائية للأرجنتين في كوبا أمريكا

(إفي): أعلن جيراردو "تاتا" مارتينو يوم الخميس القائمة النهائية التي يخوض بها منافسات كوبا أمريكا، التي تنطلق الشهر المقبل في تشيلي، وعلى رأسها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكارلوس تيفيز لاعب يوفنتوس الإيطالي، وهما طرفا نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبالإضافة إلى ميسي وتيفيز ضمت القائمة النهائية كلا من مارتن ديميكيليس وفرناندو جاجو وخابير ماسكيرانو وجونزالو إيجواين وأنخل دي ماريا وسيرجيو أجويرو.

وبهذا يستبعد مارتينو من القائمة المبدئية كلا من الحارس أجوسين مارشيسين (سانتوس المكسيكي) وفيدريكو فرناندز (سوانزي سيتي الإنجليزي) ولوكاس أوربان (فالنسيا الإسباني) وإنزو بيريز (فالنسيا الإسباني) ونيكولاس جايتان (بنفيكا البرتغالي) وفيدريكو مانكويو (اندبندينتي الأرجنتيني) وماكسيميليانو رودريجز (نيولز أولد بويز الأرجنتيني).

ووقع الأرجنتيني في المجموعة الثانية بالبطولة، والتي تضم كلا من أوروجواي وباراجواي وجاميكا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية واحدة استعدادا للبطولة، تقام في السادس من الشهر المقبل، أمام المنتخب البوليفي.

وتضم القائمة النهائية للمنتخب الأرجنتيني كلا من:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو (سامبدوريا الإيطالي) وناويل جوزمان (تيجريس المكسيكي) وماريانو أندوخار (نابولي الإيطالي).

الدفاع: فاكوندو رونكاليا (جيرونا الإيطالي) وبابلو زاباليتا ومارتين ديميكيليس (مانشستر سيتي الإنجليزي) وإيزيكيل جاراي (زينيت الروسي) ونيكولاس أوتاميندي (فالنسيا الإسباني) وماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وميلتون كاسكو (نيولز أولد بويز).

خط الوسط: خابير ماسكيرانو (برشلونة الإسباني) ولوكاس بيجليا (لاتسيو الإيطالي) وإيفر بانيجا (سيفيليا الإسباني) وروبرتو بيريرا (يوفنتوس الإيطالي) وفرناندو جاجو (بوكا جونيورز) وأنخل دي ماريا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وإريك لاميلا (توتنهام الإنجليزي) وخابير باستوري (باريس سان جيرمان الفرنسي).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) وكارلوس تيفيز (يوفنتوس الإيطالي) وجونزالو إيجواين (نابولي الإيطالي) وسيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) وايزيكيل لافيتزي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

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