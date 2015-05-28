لاعب يوفنتوس السابق: ' يجب علينا إيقاف الحافلة أمام برشلونة '

يؤمن جيانلوكا فياللي لاعب يوفنتوس السابق أن البيانكونيري عليه أن يقوم بإيقاف الحافلة أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه يوفنتوس نظيره برشلونة في نهائي دوري الأبطال في السادس من يونيو المقبل بملعب برلين، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الفريق الإيطالي في تلك المباراة منذ عام 2003.

وأكد اللاعب الذي توج مع يوفنتوس بلقب دوري الأبطال عام 1996 أن فريقه عليه أن يدافع بكل لاعبيه أمام هجوم برشلونة حتى يستطيع تحقيق الفوز في النهاية.

وتحدث فياللي للصحفيين قائلا:"يجب على يوفنتوس أن يدافع بكل لاعبيه، علينا إيقاف الحافلة أمام هجومهم على طريقة جوزيه مورينيو مع إنتر ميلان وروبرتو دي ماتيو مع تشيلسي".

وأضاف"برشلونة أقوى بالطبع، لا يجب أن ننسي أنهم قدموا موسما متميزا في كل البطولات".

وتابع"إذا كان منافسك يمتلك ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، فهم قادرون على إحداث الكثير من الضرر ليوفنتوس".

ويتمنى لاعب يوفنتوس السابق أن تتسبب الذكريات السعيدة لجيانلويجي بوفون، وأندريا بيرلو، وأندريا بارزالي بالتتويج بكأس العالم 2006 في ملعب برلين بأن تكون دافعا معنويا لهم من أجل الظفر بلقب دوري الأبطال في ذات الاستاد مرة أخرى.