مورينيو: ضم لاعبين جدد؟ لا نحتاج لذلك فنحن أبطال

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن ناديه لا يحتاج لضم لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددا على أن ما يهمه هو الحفاظ على كل تشكيلته وعدم رحيل أي لاعب منها.

ونجح تشيلسي في إنهاء موسمه بثنائية بعد الفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2010، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويؤمن المدرب البرتغالي أنه لا يوجد لاعبين يمكن التعاقد معهم أفضل من المتواجدين في قائمة فريقه، مؤكدا أنه لا يحتاج للتخلي عن أي منهم في نفس الوقت.

وأضاف في تصريحاته في مؤتمر صحفي"أنا سعيد بكل لاعبي فريقي، أهم شيء في سوق الانتقالات هو ألا يفقد فريقي لاعبين".

وأكمل"كيف يمكن أن أجد مهاجما أفضل من دييجو كوستا، أو لاعب خط وسط أفضل من نيمانيا ماتيتش"؟

وأوضح أن عدم تعرض لاعبيه للعديد من الإصابات خلال الموسم يجعله مطمئنا على

مستواهم قبل انطلاق الموسم الجديد والذي سوف يدافع فيه عن ألقابه.

وأتم"إذا انضم لاعب ما لفريق بطل، فهو ليس اسم كبير، لأن الاسم الكبير هو الفريق البطل".