ريال مدريد ينفي تواصله مع يوفنتوس بشأن بوجبا

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا يوم الخميس ينفي فيه تواصله مع يوفنتوس لبحث إمكانية ضم لاعب الأخير بول بوجبا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قد نشرت تقريرا أفادت فيه بأن ريال مدريد أرسل عرضا رسميا ليوفنتوس من أجل ضم بوجبا.

ولكن أصدرت إدارة الفريق الملكي بيانا رسميا عبر موقع النادي أكدت فيه أن كل تلك الأنباء لا يوجد لها أي أساس من الصحة، وأنه لم يحدث اتصال مع يوفنتوس لبحث إمكانية شراء اللاعب الفرنسي.

وشدد البيان على أن ريال مدريد لم يتواصل أيضا مع وكيل أعمال اللاعب الفرنسي مينو رايولا لبحث إمكانية ضمه.

يذكر أن بوجبا يجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية منذ فترة ليست بالقصيرة، ولكن يوفنتوس يرفض حتى الآن فكرة التخلي عنه.