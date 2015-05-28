للرجل.. حافظ على نفسك واعرف أسباب ارتفاع نسبة تشوهات الحيوانات المنوية

تشوهات الحيوانات المنوية من الأعراض الشائعة بين الرجال، وتعنى تغيرا فى الشكل الطبيعى للحيوان المنوى، وهو ما يعيقه عن تلقيح البويضة بصورة طبيعية.

وعن أسباب التشوهات الخلقية للحيوانات المنوية، يقول حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم: إن التشوهات فى الحيوانات المنوية من الأمور الطبيعية لدى جميع الرجال، ولكن هناك نسبة محددة من الحيوانات المشوهة فى السائل المنوى، ولا يجب تجاوزها وإلا تحول الأمر إلى عائق لحدوث الحمل.

وتلك النسبة تبعا لرأى حامد يجب أن لا تتعدى 30% من مجمل الحيوانات المنوية لدى الرجل، وفى حالة تخطى تلك النسبة يمكن هنا القول بأن الرجل يعانى من ارتفاع نسبة التشوهات فى الحيوانات المنوية لديه.

وعن أهم أسباب ارتفاع نسبة التشوهات بالحيوانات المنوية، فيوضح حامد أن دوالى الخصية، يعد أهم الأسباب وأكثرها شيوعا والتى تؤدى لزيادة نسبة تشوهات الحيوانات المنوية، والكشف عن دوالى الخصية يمكن أن يتم اكلينيكيا بواسطة الطبيب المعالج، أو بالأشعة والتى تعطى نتائج أكثر دقة.

والعلاج بالطبع يتحدد تبعا لنسبة التشوهات ودرجة الدوالى وحجمها، وهل تتطلب تدخلا جراحيا أم يمكن علاجها بواسطة الطرق الدوائية فقط، وهو ما يحدده الطبيب المعالج تبعا لرؤيته عن الحالة.