هيئة الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى فى القاهرة 31 والصغرى 18

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد، ليكون الطقس معتدل إلى دافئ على السواحل الشمالية، حار على المناطق الداخلية من الشمال، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، أما ليلا فيكون الطقس معتدل على أغلب الأنحاء، يميل للحرارة جنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن توالى درجات الحرارة انخفاضها غداً الجمعة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهاراً معتدل ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على

القاهرة

الإسكندرية

أسوان

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31 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة، وفىتبلغ العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة، فى حين تصل العظمى على45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة.