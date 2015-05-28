محافظ الإسكندرية: استخدام التفجير فى هدم المبانى المخالفة بالمحافظة

أكد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، تنفيذ 250 قرار إزالة خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أنه أصدر قرارا بقطع المرافق عن المبانى المخالفة، وعدم السماح بإدخال عدادات جديدة للمبانى المخالفة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المحافظة سوف تستعين الفترة القادمة بأساليب جديدة لهدم المبانى المخالفة بدلاً من الطرق اليدوية التى تستغرق وقتا أطول، مؤكداً استخدام الهدم بالتفجير بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية فى المناطق التى تسمح بذلك، مثل العجمى وغرب الإسكندرية، بالإضافة إلى أنه تم استخدام القاطع الماسى بنظام تكنولوجيا حديثة فى منطقة رشدى بالفعل.

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