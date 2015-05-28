مريض بالسرطان لوزير الصحة: "بعد ما دخلونى وقلعت هدومى قالولى مفيش عملية"

قال أحمد عزت مصطفى، مريض بسرطان المثانة، بمركز أورام السلام، لوزير الصحة، الدكتور عادل عدوى، إنه اضطر لإجراء العملية بالمركز، ودفع رسوم إجرائها بالكامل، بعد أن رفضت مستشفى التأمين الصحى استقباله، بحجة أن الجهاز المُسْتَخْدَم للعملية غير متوافر.

وأضاف المريض خلال زيارة وزير الصحة بغرف مركز أورام السلام: "بعد ما دخلونى، وخلاص قلعت هدومى، خرجونى وقالوا لى مفيش عملية، أنا مش هقدر أتحمل تكاليف العملية لوحدى، وعاوز التأمين يتحمل مصاريفها".

وكان الدكتور عادل عدوى قد أجرى جولة تفقدية داخل غرف مركز أورام السلام، لفحص المرضى، وتفقد سير العمل بالمستشفى.

- وزير الصحة يتفقد مركز أورام السلام ويوصى بتسجيل بيانات المرضى إلكترونيا

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