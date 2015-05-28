«ميركل» أقوى نساء العالم للمرة الخامسة على التوالي

تصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائمة فوربس لعام 2015 لأقوى الشخصيات النسائية في العالم، للعام الخامس على التوالي، متفوقة بذلك على المرشحة الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون، التي احتلت المرتبة الثانية، بعد أن كانت في المركز السادس في قائمة العام الماضي.

وتلتها في المرتبة الثالثة ميليندا غيتس التي شاركت زوجها بيل في إنشاء مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وجاءت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين في المركز الرابع، والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز ماري بارا في المركز الخامس.

كما تضمنت القائمة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المركز السادس، و رئيسة البرازيل ديلما روسيف ومديرة التشغيل بشركة فيسبوك شيريل ساندبرج في المركزين السابع والثامن على الترتيب.

وتضم القائمة أقوى مائة شخصية نسائية في ثمانية مجالات هي: الثروة والأعمال والمشاهير والمال والإعلام والأعمال الخيرية والمنظمات غير الحكومية والسياسة.