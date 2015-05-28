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السلطات العراقية تنتشل 470 جثة من المقابر الجماعية فى تكريت

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السلطات العراقية تنتشل 470 جثة من المقابر الجماعية فى تكريت السلطات العراقية تنتشل 470 جثة من المقابر الجماعية فى تكريت
اعلنت وزيرة الصحة العراقية الخميس ان السلطات انتشلت 470 جثة من المقابر الجماعية التى تم العثور عليها على مشارف تكريت (شمال) وحيث يتهم تنظيم داعش بقتل العديد من المجندين.

وصرحت عديلة حمود فى مؤتمر صحافى فى بغداد "لقد قمنا بانتشال جثث الشهداء ال470 من موقع سبايكر" فى اشارة الى القاعدة العسكرية القريبة من تكريت حيث اعتقل المجندون وغالبيتهم من الشيعة فى الايام الاولى لهجوم التنظيم الجهادى على شمال العراق فى يونيو 2014.
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