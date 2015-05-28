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محافظ الإسكندرية: شراء سيارتين جديدتين للمحافظة بقيمة 900 ألف جنيه

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محافظ الإسكندرية: شراء سيارتين جديدتين للمحافظة بقيمة 900 ألف جنيه محافظ الإسكندرية: شراء سيارتين جديدتين للمحافظة بقيمة 900 ألف جنيه
أكد الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية أن المحافظة بالفعل، قد قامت بشراء سيارتين منهما واحدة ماركو جيب شروكى بمبلغ 500 ألف جنيه، مؤكدًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن السيارة تجمع بمصر، وأقل ثمنا من bmw والمخصصة للوزراء والمحافظين، مشيرا إلى أن المحافظة كان بها 5 سيارات متهالكة ولم تكن تصلح للعمل.

وتابع: وقد وافق رئيس الوزراء على هذا التخصيص وتم شراؤها بالفعل بإجمالى 900 ألف جنيه فقط، وهو أمر مماثل لما حدث مع بعض المحافظين فى محافظات أخرى.

من جهة أخرى استنكرت الحمله الشعبية لإقالة محافظ الإسكندرية "هانى المسيرى" تخصيص مجلس الوزراء سيارة جيب شروكى للمحافظ فى ظل حاله التقشف التى من المفترض أن تتبعها حكومة محلب وبتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وغير مباشرة منه أيضا كقدوة فى تبرع سيادته بنصف راتبه للخزانة العامة للدولة، وتبرعه أيضا لصندوق تحيا فى مبادرة إنقاذ الاقتصاد الوطنى من حالة الترهل التى أصابته فى سنوات عجاف مضت على الشعب المصرى بكل فئاته.

وأشارت الحملة الشعبية فى بيان لها: "فوجئنا نحن أبناء الإسكندرية بقرار منسوب إلى قطاع التخطيط الإقليمى التابع إلى مجلس الوزراء بتخصيص السيارات الفارهة، وبالأمر المباشر إلى محافظ الإسكندرية، دون أدنى مراعاة للمشاكل الاقتصادية وحالة الخزانة العامة التى قد تكون خاوية على الأقل لمثل تلك القرارات الإدارية والمالية التى تعد حالة من الترف والرفاهية.

وطالبت الحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر إلى ما يحدث فى محافظ الإسكندرية من بيع متعمد للشواطئ، وانتشار تلال القمامة فى العديد من المناطق الشعبية وحالة الصرف المتردية ومخالفات المبانى.


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