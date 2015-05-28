مصرع ربة منزل وإصابة نجلها فى حادث تصادم بالمنوفية

لقيت ربة منزل بقرية كفر نفرة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية مصرعها، وأصيب نجلها بإصابات بالغة، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بهما حال عبورهما الطريق، تم نقلهما إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد الضبع رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد بمصرع سكينة إبراهيم سليم 30 عاما ربة منزل ونجلها إبراهيم حمدى 3 سنوات، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بهما حال عبورهما الطريق، تم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.