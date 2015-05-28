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2 مايو.. بدء محاكمة المتهمين بإدارة شبكة دعارة فى المقطم

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2 مايو.. بدء محاكمة المتهمين بإدارة شبكة دعارة فى المقطم 2 مايو.. بدء محاكمة المتهمين بإدارة شبكة دعارة فى المقطم
حددت دائرة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 2 يونيه المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بإدارة دعارة عبر الـ"واتس آب" بالمقطم .

كانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أفراد شبكة "أم إسلام للفرفشة"، لاستقطاب راغبى المتعة الحرام، بعد أن داهمت شققا مفروشة تملكها المتهمة لعرض الساقطات على "الزبائن"، وضبطت 13 أثناء ممارسة الجنس الجماعى، وحرزت مخدرات وخمورا وأقراص منع حمل، وحبوبا منشطة، وكشفت تحقيقات المباحث عن أن المتهمات يستقطبن الزبائن من خلال "الشات" عبر الـ"واتس آب".

يذكر أن نيابة المقطم برئاسة المستشار عمرو شريف، أمرت بحبس 11متهما لتكوينهم شبكة دعارة فى منطقة المقطم، على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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