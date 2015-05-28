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القبض على متهم هارب من سجن أبوزعبل وبحوزته هيروين فى الإسماعيلية

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القبض على متهم هارب من سجن أبوزعبل وبحوزته هيروين فى الإسماعيلية القبض على متهم هارب من سجن أبوزعبل وبحوزته هيروين فى الإسماعيلية
ألقت مباحث التل الكبير بالإسماعيلية، القبض على متهم هارب من سجن أبوزعبل أثناء أحداث ثورة يناير، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز التل الكبير يفيد بقيام الرائد فهمى عبدالصمد رئيس مباحث المركز ومعاونه النقيب إبراهيم ناجى معاون المباحث بالقبض على المدعو "م.س.ن.س" مواليد 1985 عامل زراعى ومقيم المجاهدين دائرة القسم أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 جرام هيروين، وبالكشف الأمنى على المتهم تبين أنه هارب من سجن أبوزعبل أثناء ثورة يناير من جناية مخدرات والمقضى فيها بحبسه 7 سنوات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4431 لسنة 2015 جنايات التل الكبير، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365