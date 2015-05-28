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مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالمنوفية

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مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالمنوفية مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالمنوفية
لقى طفل بقرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به وفرت هاربة حال قيامه باللهو واللعب أمام منزله، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد داود رئيس مباحث مركز الشهداء، يفيد مصرع عبد الرحمن فوزى الغلق 3 سنوات ومقيم بقرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به وفرت هاربة، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف حاد بالمخ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365