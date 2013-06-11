بالصور.. اتفاقية بين الأزهر وجامعات تركيا فى المجال البحثى وإيفاد المبتعثين

أكد الدكتور أسامه العبد، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة على أتم الاستعداد لقبول المزيد من الطلاب الأتراك للدراسة بجامعة الأزهر، ونطمع فى المزيد لنملأ رواق تركيا بالطلاب، حيث يوجد لدينا رواق للأتراك بالجامع الأزهر.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال لقائه بالوفد التركى، الذى حضر لعقد الاتفاقيات العلمية مع الأزهر، أن تاريخ الأزهر فاق الألف عام فى خدمة الدين الإسلامى، موضحاً أن خصوصية جامعة الأزهر بين الجامعات جعلت تركيا تخصص منحاً لطلاب الأزهر للالتحاق بالجامعات التركية.

وتمنى رئيس الجامعة أن يتم ذلك من خلال اتفاقيات علمية بين جامعة الأزهر وتركيا، تشتمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فيما استجاب الوفد التركى لهذا المطلب متمنياً أن يتم ذلك فى أقرب وقت ممكن.

جاءت الزيارة لتنمية العلاقات المتبادلة وتعميق روح التفاهم والتعاون بين جامعة الأزهر وجامعات تركيا، خاصة التعاون فى مجال زيادة المنح الأكاديمية والثقافية وزيادة عدد الطلاب الأتراك الدارسين بالأزهر.

وأكد رئيس الوفد، رمضان شوق شفيق، بأن تركيا تعطى منحاً كل عام لعدد أربعة آلاف دارس للدراسة بالجامعات التركية، من مختلف جامعات العالم، وتعطى لمصر من هذه الأعداد مائة منحة كل عام، وتعلن عن هذه المنح ليتقدم إليها الطلاب من مختلف الجامعات المصرية وفق الشروط والضوابط المعمول بها، لاختيار أنسب الطلاب بمرحلتى الدراسات العليا.



>