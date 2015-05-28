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تجديد حبس أستاذ جامعى وأخصائى ترميم 15 يوما بتهمة الانضمام للإخوان

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تجديد حبس أستاذ جامعى وأخصائى ترميم 15 يوما بتهمة الانضمام للإخوان تجديد حبس أستاذ جامعى وأخصائى ترميم 15 يوما بتهمة الانضمام للإخوان
أمر المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بتجديد حبس أخصائى ترميم وأستاذ جامعى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض ضد الدولة، وتنظيم تظاهرات بمنطقة المقطم.

كانت وردت معلومات تفيد بقيام "م أ" أستاذ جامعى، و"ح د" أخصائى ترميم، بتنظيم مظاهرات ومسيرات لشباب جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة المقطم، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإعداد التحريات اللازمة.

وأكدت تحريات الأمن الوطنى قيام المتهمين بتنظيم المسيرات الإخوانية بالمنطقة، وتبين أنه سبق اشتراكهم فى اعتصام رابعة العدوية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، أثناء تواجدهما بمساكنهما بالمقطم، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة القضية.

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مصر 365